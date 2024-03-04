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إقتصاد

مرة جديدة.. البيتكوين يحلّق

Lebanon 24
04-03-2024 | 15:29
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ارتفعت عملة بتكوين المشفرة إلى أعلى مستوى في عامين متجاوزة عتبة 65 ألف دولار، اليوم الاثنين، بفعل تدفق للأموال على صناديقها المتداولة في البورصة بالولايات المتحدة.

ووصل السعر إلى أعلى مستوى له في الجلسة عند 65537 دولارا خلال تداولات مبكرة في أوروبا بعد أن سجل بالفعل أعلى مستوى في عامين خلال التعاملات الآسيوية.
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وسجلت بتكوين في أحدث تداول ارتفاعا بـ4% عند 65045 دولارا. وسجلت أكبر عملة مشفرة أعلى مستوى لها قرب 69 ألف دولار في تشرين الثاني 2021.(الجزيرة نت)
المصدر: الجزيرة نت
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