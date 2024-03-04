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إقتصاد

الذهب عند أعلى مستوياته.. كم سجّل؟

Lebanon 24
04-03-2024 | 15:35
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صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيخفض أسعار الفائدة في حزيران المقبل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2099.8 دولارا للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من كانون الأول الماضي عندما بلغ أعلى مستوياته عند 2135.4 دولارا.
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وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2091.5 دولارا.

ووفقا لخدمة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة (سي.إم.إي)، تتوقع الأسواق حاليا احتمالا نسبته 71% لخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة في حزيران المقبل.

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، ارتفع سعر البلاتين 0.8% إلى 894.1 دولارا للأوقية.
ونزل البلاديوم 0.6% إلى 949.5 دولارا.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 23.47 دولارا.(الجزيرة نت)
المصدر: الجزيرة نت
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