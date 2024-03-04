الذهب عند أعلى مستوياته.. كم سجّل؟

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صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيخفض أسعار الفائدة في حزيران المقبل.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2099.8 دولارا للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من كانون الأول الماضي عندما بلغ أعلى مستوياته عند 2135.4 دولارا.وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2091.5 دولارا.ووفقا لخدمة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة (سي.إم.إي)، تتوقع الأسواق حاليا احتمالا نسبته 71% لخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة في حزيران المقبل.وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، ارتفع سعر البلاتين 0.8% إلى 894.1 دولارا للأوقية.