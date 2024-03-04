Advertisement

إقتصاد

بهذه الطريقة.. إيران تواجه العقوبات الأميركية!

Lebanon 24
04-03-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1171482-638451916596739949.jpg
Doc-P-1171482-638451916596739949.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتحدى إيران العقوبات الأميركية عبر زيادة صادراتها من غاز البترول المسال، إذ أصبحت إيران العام الماضي أكبر مورد في الشرق الأوسط لهذا الوقود، الذي يستخدم للتدفئة والطهي وكمادة خام لمصانع الكيماويات، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 28% إلى أكثر من 11 مليون طن، وفقاً لتحليل بيانات تتبع السفن واستخبارات السوق من شركة الاستشارات "فاكتس غلوبال إنرجي" (Facts Global Energy). وتتوقع الشركة أن تواصل صادرات إيران الارتفاع بما يتجاوز 12 مليون طن هذا العام.
Advertisement

وقال إيمان ناصري، المدير العام لشركة "إف جي إي" (FGE) في الشرق الأوسط، في تصريحات لـ"بلومبرغ" عبر الهاتف، إن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع الإنتاج من حقل غاز جنوب بارس الضخم في منطقة الخليج، فضلاً عن زيادة سعة الشحن بين إيران والصين، حيث يتم إرسال كل الوقود تقريباً.

وتسعى الولايات المتحدة إلى تشديد العقوبات على تجارة الطاقة الإيرانية من أجل تقييد دعمها المالي للميليشيات المتحالفة معها في المنطقة، مثل جماعة "الحوثيين" في اليمن وحركة "حماس" في غزة.

ومع ذلك، فإن اتخاذ إجراءات صارمة يهدد بدفع الأسعار إلى الارتفاع، والإضرار بالمستهلكين، وهو ما يمثل مشكلة سياسية في عام الانتخابات.(الجزيرة نت)
المصدر: الجزيرة نت
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:10 | 2024-03-05
02:05 | 2024-03-05
00:32 | 2024-03-05
00:27 | 2024-03-05
15:35 | 2024-03-04
15:29 | 2024-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24