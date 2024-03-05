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إقتصاد

مدعوما بأسرع نمو في الإنتاج.. القطاع غير النفطي السعودي ينمو للشهر الـ 41

Lebanon 24
05-03-2024 | 00:27
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انتعش النشاط التجاري غير النفطي في السعودية في شباط مدعوما بأسرع نمو في الإنتاج في خمسة أشهر، بحسب مسح مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات.

وانتعش مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل موسميا إلى 57.2 نقطة في شباط، مرتفعا من 55.4 نقطة في كانون الثاني، والتي كانت أدنى قراءة في عامين.
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وهذا هو الشهر الـ 41 على التوالي التي تأتي القراءة فوق الـ 50، وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن أي قراءة فوق مستوى الـ 50 تشير إلى النمو، وأي قراءة دونه تشير إلى الانكماش.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 61.5 نقطة، وهي أسرع وتيرة نمو منذ سبتمبر، مما يشير إلى زخم أكبر على صعيد الطلب. وانتعش نشاط الطلبيات الجديدة أيضا مدعوما بعودة النمو في طلبات التصدير.

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 62.2 نقطة الشهر الماضي من 60.5 نقطة في شباط، مواصلا البقاء في منطقة التوسع، لكن الزيادة كانت أبطأ مما كانت عليه في الأشهر القليلة السابقة.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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