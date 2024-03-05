17
o
بيروت
20
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
19
o
بشري
16
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مدعوما بأسرع نمو في الإنتاج.. القطاع غير النفطي السعودي ينمو للشهر الـ 41
Lebanon 24
05-03-2024
|
00:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتعش النشاط التجاري غير النفطي في السعودية في شباط مدعوما بأسرع نمو في الإنتاج في خمسة أشهر، بحسب مسح مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات.
وانتعش مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل موسميا إلى 57.2 نقطة في شباط، مرتفعا من 55.4 نقطة في كانون الثاني، والتي كانت أدنى قراءة في عامين.
Advertisement
وهذا هو الشهر الـ 41 على التوالي التي تأتي القراءة فوق الـ 50، وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن أي قراءة فوق مستوى الـ 50 تشير إلى النمو، وأي قراءة دونه تشير إلى الانكماش.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 61.5 نقطة، وهي أسرع وتيرة نمو منذ سبتمبر، مما يشير إلى زخم أكبر على صعيد الطلب. وانتعش نشاط الطلبيات الجديدة أيضا مدعوما بعودة النمو في طلبات التصدير.
وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 62.2 نقطة الشهر الماضي من 60.5 نقطة في شباط، مواصلا البقاء في منطقة التوسع، لكن الزيادة كانت أبطأ مما كانت عليه في الأشهر القليلة السابقة.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"حالته خطيرة جدّاً".. ما حقيقة نقل نتنياهو إلى المستشفى؟
Lebanon 24
"حالته خطيرة جدّاً".. ما حقيقة نقل نتنياهو إلى المستشفى؟
05:46 | 2024-03-04
04/03/2024 05:46:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير.. قصفٌ يطال بنت جبيل وصورة أولية للمكان!
Lebanon 24
إنفجار كبير.. قصفٌ يطال بنت جبيل وصورة أولية للمكان!
13:16 | 2024-03-04
04/03/2024 01:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارات عنيفة تهزّ الجنوب.. صواريخ لبنانية تضرب مستوطنات إسرائيليّة!
Lebanon 24
إنفجارات عنيفة تهزّ الجنوب.. صواريخ لبنانية تضرب مستوطنات إسرائيليّة!
14:53 | 2024-03-04
04/03/2024 02:53:23
Lebanon 24
Lebanon 24
انهالت عليه بالضرب.. شاهدوا بالفيديو ما حدث بين فنانة ومُقدّم برامج مباشرة على الهواء
Lebanon 24
انهالت عليه بالضرب.. شاهدوا بالفيديو ما حدث بين فنانة ومُقدّم برامج مباشرة على الهواء
05:40 | 2024-03-04
04/03/2024 05:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هو رجل أعمال... هل انفصلت ملكة جمال لبنان السابقة عن حبيبها؟
Lebanon 24
هو رجل أعمال... هل انفصلت ملكة جمال لبنان السابقة عن حبيبها؟
08:40 | 2024-03-04
04/03/2024 08:40:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:10 | 2024-03-05
ارتفاع في أسعار المحروقات.. ماذا عن المازوت؟
02:05 | 2024-03-05
الإمارات.. نمو متسارع بالنشاط الإقتصادي
00:32 | 2024-03-05
مشاكل ماسك مستمرة.. مسؤولون سابقون في تويتر يقاضونه!
23:00 | 2024-03-04
بهذه الطريقة.. إيران تواجه العقوبات الأميركية!
15:35 | 2024-03-04
الذهب عند أعلى مستوياته.. كم سجّل؟
15:29 | 2024-03-04
مرة جديدة.. البيتكوين يحلّق
فيديو
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
13:47 | 2024-03-03
05/03/2024 09:47:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
03:16 | 2024-03-02
05/03/2024 09:47:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
04:00 | 2024-03-01
05/03/2024 09:47:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24