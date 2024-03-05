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إقتصاد

الإمارات.. نمو متسارع بالنشاط الإقتصادي

Lebanon 24
05-03-2024 | 02:05
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تسارع نمو النشاط التجاري غير النفطي في الإمارات خلال شباط الماضي، بعد تباطؤ في الشهر السابق، مدعوما بارتفاع الإنتاج وثقة الأعمال.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل موسميا إلى 57.1 نقطة في فبراير من 56.6 في يناير. وهذا هو الشهر الـ 39 على التوالي التي تأتي القراءة فوق الـ 50، وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن أي قراءة فوق مستوى الـ 50 تشير إلى النمو، وأي قراءة دونه تشير إلى الانكماش.
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وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 64.6 نقطة من 62.0 نقطة في كانون الثاني ، وهو أعلى رقم منذ حزيران 2019، مدعوما بالأعمال الجديدة ونشاط العملاء القوي والأنشطة التسويقية.

وقال ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في شركة ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "كانت ضغوط الطاقة الإنتاجية واضحة، في ظل ارتفاع الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من أربع سنوات، إذ أدى تعطل الشحن في البحر الأحمر إلى تأخيرات في النقل".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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