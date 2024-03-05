مرة جديدة.. البيتكوين تحلّق وهذا ما سجّلته اليوم!

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ارتفعت عملة بيتكوين مجدداً، يوم الثلاثاء، لتلامس قمتها التاريخية المُسجّلة عند 69 ألف دولار، وهو أعلى سعر وصلته العملة المشفرة منذ عامين.وحققت بيتكوين مكاسب بأكثر من 50 بالمئة منذ مطلع 2024، وجاء معظم الارتفاع في الأسابيع القليلة الماضية عندما ارتفعت التدفقات إلى صناديق العملة المشفرة المدرجة في الولايات المتحدة.ووصل سعر بيتكوين إلى 68686 دولاراً، وهو أقل ببضعة دولارات من القمة التاريخية عند 69 ألف دولار المسجّلة في تشرين الثاني 2021.