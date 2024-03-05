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إقتصاد

بمتوسط يبلغ 135 ألف طن سنويا .. المغرب سابع منتج للتمور في العالم

Lebanon 24
05-03-2024 | 23:00
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قالت وزارة الفلاحة المغربية، إن بلادها تحتل المرتبة السابعة عالميا في إنتاج التمور، بمتوسط إنتاج سنوي يبلغ 135 ألف طن تتوزع على 453 صنفا.

 جاء ذلك، في جواب كتابي لوزارة الفلاحة المغربية على سؤال للكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية (معارض) بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، حول "تزويد السوق الوطنية بالتمور بأسعار مناسبة".

 وقالت الوزارة إن البلاد استطاعت الحفاظ على مكانتها عالميا في إنتاج التمور، إذ تعد سابع منتج للتمور في العالم، والتوفر على نحو 453 نوعا.

 وأضافت: "متوسط الإنتاج السنوي خلال الأعوام الأخيرة 135 ألف طن.. إلا أنه وبسبب الجفاف فإن مستوى إنتاج التمور تراجع هذه السنة، حيث لم يتعد 108 آلاف طن على الصعيد الوطني".

 وأشارت الوزارة إلى أن عدد أشجار النخيل حاليا على الصعيد الوطني يبلغ نحو 6 ملايين نخلة؛ بينما تراهن المملكة على إنتاج 300 ألف طن من التمور سنويا مع حلول عام 2030.

 وتشهد أسعار التمور خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا في السوق المغربية قبيل شهر رمضان، أرجعته الوزارة إلى "ارتفاع تكاليف نقل والزيادة التي طرأت على أسعار المحروقات".

( الأناضول)
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