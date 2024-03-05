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إقتصاد

أوكرانيا تعلن عن شرط لاستمرار ترانزيت الغاز الروسي

Lebanon 24
05-03-2024 | 16:39
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أعلنت أوكرانيا عن شرط لاستمرار ترانزيت الغاز الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا بعد عام 2024، فيما طرحت المفوضية الأوروبية خطة للتخلي عن الغاز الروسي المسال وسط شكوك في نجاحها.

وصرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال بأن أوكرانيا على استعداد لمواصلة السماح بترانزيت غاز الأنابيب الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا بعد العام 2024 إذا طلبت دول الاتحاد الأوروبي ذلك.

 وفي مؤتمر صحفي أمس الاثنين أكد شميغال أن "أوكرانيا لا تنوي الدخول في مفاوضات مع روسيا أو التوقيع على اتفاق مع "غازبروم" الروسية" حول تمديد عقد ترانزيت الغاز عبر أراضيها إلى أوروبا.

وأشار شميغال إلى أن الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي، وقال: "قد تكون مجموعة من الدول الأوروبية مهتمة بترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا".

 وينتهي عقد ترانزيت الغاز الروسي إلى النمسا وسلوفاكيا والتشيك وغيرها آخر السنة الجارية.

( روسيا اليوم)

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