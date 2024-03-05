أسعار النفط تتأرجح بين مخاوف النمو في الصين وشح الإمدادات

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ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، إذ توازن الأسواق بين المخاوف بشأن نمو الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، مع مؤشرات على شح في الإمدادات في ظل تخفيضات إنتاجية من جانب منتجين كبار.كما تلقت الأسعار دعما من تراجع الدولار الأميركي، وهو الأمر الذي عزز الطلب للمشترين الذين يدفعون بعملات أخرى.صعدت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات إلى 82.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 0333 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا إلى 78.27 دولار للبرميل.