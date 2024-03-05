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إقتصاد

أسعار النفط تتأرجح بين مخاوف النمو في الصين وشح الإمدادات

Lebanon 24
05-03-2024 | 23:13
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ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، إذ توازن الأسواق بين المخاوف بشأن نمو الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، مع مؤشرات على شح في الإمدادات في ظل تخفيضات إنتاجية من جانب منتجين كبار.
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كما تلقت الأسعار دعما من تراجع الدولار الأميركي، وهو الأمر الذي عزز الطلب للمشترين الذين يدفعون بعملات أخرى.

تحرك الأسعار

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات إلى 82.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 0333 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا إلى 78.27 دولار للبرميل.
ويفتقر معدل النمو الاقتصادي المستهدف في الصين لعام 2024 بنحو خمسة بالمئة إلى خطط تحفيز كبيرة لدعم اقتصاد البلاد المتعثر مما زاد المخاوف من أن نمو الطلب في الصين قد يتأخر هذا العام. وأعلنت بكين هذا الهدف أمس الثلاثاء.
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