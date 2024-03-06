19
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الذهب يتخلى عن قمته التاريخية ويتماسك فوق 2100 دولار
Lebanon 24
06-03-2024
|
00:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، لكنها تماسكت فوق مستوى 2100 دولار للأونصة، بعدما دفع ارتفاع الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية في يونيو المعدن الثمين إلى مستوى قياسي في الجلسة السابقة قبل شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
Advertisement
وتباطأ نمو قطاع الخدمات الأميركية قليلا في فبراير وسط انخفاض في معدل التوظيف وتراجع الطلبيات الجديدة للسلع المصنعة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في كانون الثاني.
وحومت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في شهر واحد، مما يزيد الإقبال على شراء السبائك التي لا تدر عوائد.
ووفقا لتطبيق توقعات أسعار الفائدة الخاص بشركة "LSEG" إل.إس.إي.جي يرى المتداولين احتمالا يبلغ 71 بالمئة في إقدام البنك المركزي الأميركي على خفض أسعار الفائدة في يونيو ارتفاعا من 65 بالمئة صباح الثلاثاء.
ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة زيادة الإقبال على شراء السبائك التي لا تدر عائدا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذير للمواطنين... أسد حرّ طليق في الشوارع!
Lebanon 24
تحذير للمواطنين... أسد حرّ طليق في الشوارع!
12:53 | 2024-03-05
05/03/2024 12:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما حصل في سماء الشوف قبل قليل
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما حصل في سماء الشوف قبل قليل
12:40 | 2024-03-05
05/03/2024 12:40:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
وأخيرا زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا.. إليكم التفاصيل
03:31 | 2024-03-05
05/03/2024 03:31:11
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو مرعب.. هكذا سينتهي العالم
Lebanon 24
سيناريو مرعب.. هكذا سينتهي العالم
08:00 | 2024-03-05
05/03/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم إعلاميّاً لبنانيّاً... خسر أعزّ الناس إليه (صورة)
Lebanon 24
الموت يُؤلم إعلاميّاً لبنانيّاً... خسر أعزّ الناس إليه (صورة)
12:03 | 2024-03-05
05/03/2024 12:03:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:20 | 2024-03-06
في اجتماع استثنائي.. المركزي المصري يرفع الفائدة إلى 27.25%
03:00 | 2024-03-06
في حال فوز ترامب.. "خسائر فادحة" سيتكبدها اقتصاد ألمانيا
02:48 | 2024-03-06
نبيل بازرجي: نهدف الى تعزيز مبيعات السيارات الجديدة لاعادة تنشيط القطاع
23:13 | 2024-03-05
أسعار النفط تتأرجح بين مخاوف النمو في الصين وشح الإمدادات
23:00 | 2024-03-05
بمتوسط يبلغ 135 ألف طن سنويا .. المغرب سابع منتج للتمور في العالم
16:39 | 2024-03-05
أوكرانيا تعلن عن شرط لاستمرار ترانزيت الغاز الروسي
فيديو
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
04:04 | 2024-03-05
06/03/2024 10:29:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
13:47 | 2024-03-03
06/03/2024 10:29:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
03:16 | 2024-03-02
06/03/2024 10:29:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24