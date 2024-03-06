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إقتصاد
أرباح قياسية جديدة لطيران الإتحاد
Lebanon 24
06-03-2024
|
05:42
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أعلنت شركة "الاتحاد للطيران" زيادة أرباحها بنحو خمسة أضعاف، بعدما وسعت الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها قائمة وجهاتها للاستفادة من الطلب المتزايد على السفر.
وقالت شركة الطيران، في بيان يوم الأربعاء، إنها حققت أرباحاً بقيمة 143 مليون دولار لعام 2023، ارتفاعاً من 25 مليون دولار في العام السابق. وشهدت حركة المسافرين نمواً بنسبة 40% لتصل إلى 14 مليوناً، مع توسيع الشركة لقائمة وجهاتها بحيث تشمل بوسطن وكوبنهاغن وسانتوريني وسانت بطرسبرغ.
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تتنافس الشركة المملوكة لصندوق أبوظبي للثروة "القابضة" (ADQ) مع طيران الإمارات -جارتها في دبي- و"الخطوط الجوية القطرية" على استقطاب المسافرين. وذكرت بلومبرغ هذا الشهر أن أبوظبي تدرس طرح "الاتحاد للطيران" في سوق المال قريباً خلال هذا العام، ما قد يجعلها أول شركة طيران رئيسية في الخليج تُطرح للاكتتاب العام.
انتقلت ملكية "الاتحاد للطيران" إلى "القابضة" من المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي عام 2022، كجزء من محاولة لتعزيز مكانة الإمارة كمركز للنقل الجوي.(بلومبرغ)
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