Advertisement

إقتصاد

بتطور كبير.. الإمارات تستقطب المزيد من الشركات

Lebanon 24
06-03-2024 | 09:02
A-
A+
Doc-P-1172181-638453381891075432.png
Doc-P-1172181-638453381891075432.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال سوق أبوظبي العالمي، الأربعاء، إن عدد الشركات التي أسست حضورها فيه ارتفع 32 بالمئة في 2023 عن العام السابق، ليبلغ الإجمالي 1825 شركة.

وقال سوق أبوظبي العالمي في بيان إن الأصول تحت الإدارة ارتفعت 35 بالمئة مع تأسيس العديد من شركات الاستثمار وصناديق التحوط أنشطة في المركز المالي، وذلك بوصول إجمالي مديري الأصول العاملين في السوق إلى 102 يديرون 141 صندوقا حتى نهاية العام الماضي.
Advertisement

وفي ظل وسط الضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي وتنامي المخاطر الجيوسياسية، زادت جاذبية الإمارات بين الشركات والأفراد الأثرياء في السنوات الأخيرة بدعم الانتعاش الاقتصادي السريع بعد جائحة كوفيد-19 والموقف السياسي المحايد والسهولة النسبية لممارسة الأنشطة.

 ويعمل سوق أبوظبي العالمي على توسيع نطاقه الجغرافي عشرة أضعاف بضم جزيرة الريم إلى نطاق اختصاصه.

 وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي "نتطلَّع إلى المزيد من النجاحات، فيما نمضي قدماً في عام 2024".

وأشار سوق أبوظبي العالمي إلى استعداد أكثر من 125 شركة للتسجيل فيه.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:15 | 2024-03-06
09:41 | 2024-03-06
08:35 | 2024-03-06
08:35 | 2024-03-06
06:20 | 2024-03-06
05:56 | 2024-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24