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إقتصاد

الدولار يتراجع.. هذا ما بلغه

Lebanon 24
06-03-2024 | 12:53
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تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في شهر مقابل اليورو، مساء اليوم الأربعاء، بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إن التراجع المستمر في التضخم "ليس مضمونا" رغم أن البنك المركزي لا يزال يتوقع خفض الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي.
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وارتفع اليورو 0.28 بالمئة إلى 1.08865 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من شباط.


وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، بنحو 30 بالمئة إلى 103.57.
 
 
وكان المؤشر صعد 3.6 بالمئة إلى 104.97 منذ بداية العام وحتى منتصف شباط، مدعوما ببيانات اقتصادية أميركية قوية، لكنه تراجع بعد أن أظهرت بيانات حديثة بعض الضعف.



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