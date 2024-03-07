على عكس التوقعات.. تجارة الصين تنتعش

Advertisement

تجاوز نمو الصادرات والواردات الصينية خلال شهري يناير وفبراير التوقعات، مما يعكس تحسن التجارة العالمية ويعطي إشارة مشجعة لواضعي السياسات بعد التباطؤ الذي طال أمده في قطاع التصنيع وشكل عبئا على الاقتصاد.وأظهرت بيانات للجمارك الصينية الخميس أن صادرات الصين في الشهرين جاءت أعلى بواقع 7.1 بالمئة عن العام السابق، متجاوزة النمو الذي توقعه الخبراء في استطلاع لرويترز عند 1.9 بالمئة. وارتفعت الواردات 3.5 بالمئة مقارنة بتوقعات بصعود 1.5 بالمئة.ونشرت الجمارك بيانات تجارية مجمعة لشهري يناير وفبراير لتخفيف التشوهات الناجمة عن تغير موعد احتفالات السنة القمرية الجديدة، والتي جاءت هذا العام في فبراير.كما أظهرت البيانات ارتفاع واردات الصين من النفط الخام بسبب الطلب القوي على السفر أثناء العطلات، إذ ارتفعت واردات النفط الخام 5.1 بالمئة إلى 10.74 مليون برميل يوميا، وواردات الغاز الطبيعي قفزت 23.6 بالمئة عن العام السابق، ووصلت واردات الغاز الطبيعي لأعلى مستوى على الإطلاق منذ بداية العام.(سكاي نيوز عربية)