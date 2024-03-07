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إقتصاد

أرقام البيتكوين تُلهب الأسواق.. والعملات الصغيرة تحاول الإستفادة من الزخم

Lebanon 24
07-03-2024 | 00:37
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بدأت العملات الرقمية الصغيرة تحقيق مكاسب كبيرة أمام العملة الرقمية الأكبر والأشهر "بdتكوين"، التي سجلت مستويات قياسية أمس، حيث يراهن المتعاملون على تسجيل هذه العملات لمستويات  قياسية أيضا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أحد المؤشرات التي تتابع أداء النصف الأصغر من أكبر 100 عملة مشفرة  ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 60% تقريبا، في حين زاد سعر البdتكوين بنسبة 56% فقط خلال الشهر نفسه.
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وخلال الفترة نفسها زادت القيمة الإجمالية لهذه العملات المشفرة بنحو 800 مليار دولار بحسب منصة كوين جيكو المتخصصة في متابعة العملات الرقمية.

ويؤكد مراقبو سوق العملات المشفرة وجود اهتمام أكبر بالاستثمار في العملات الأصغر التي لم تحقق الارتفاعات التي حققتها العملات الأكبر بقيادة بتكوين خلال العام الماضي.

وارتفع سعر بتكوين يوم أمس  بنسبة 5ر2% إلى 69191 دولار للوحدة الواحدة قبل أن تتقلص مكاسبها. ومنذ بداية العام الحالي ارتفع سعر البتكوين بنحو 60%، وهو ما يفوق الارتفاع في مؤشرات الأسهم ويشير إلى مدى التفاؤل بشأن النظرة المستقبلية للأصول الرقمية.

وأشارت بلومبرج إلى المفارقة الواضحة في أن الزيادة الجديدة في سعر اليبتكوين جاء بسبب هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية التي كانت تتبنى موقفا مناهضا للعملات الرقمية، لكنها اضطرت إلى الموافقة على طرح صناديق استثمار قابلة للتداول في البورصة وتستثمر بشكل أساسي في العملات الرقمية في يناير الماضي بعد أن خسرت معركة قضائية لرفض إطلاق هذه الصناديق.

وأدى إطلاق هذه الصناديق إلى زيادة الطلب على العملات الرقمية ووصولها إلى الأسواق على نطاق أوسع، بعد أن عانت في العامين الماضيين من سلسلة فضائح فساد وإفلاسات مما أدى إلى تراجعها بشدة.(الشروق)

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