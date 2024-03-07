أسعار النفط على استقرارها

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استقرت أسعار النفط، خلال تعاملات الخميس المبكرة، وحافظت على المكاسب التي حققتها الليلة الماضية بعد بيانات تجارية صينية تبعث على التفاؤل وبعد بيانات أميركية أظهرت زيادة أقل من المتوقع في مخزونات الخام وسحب كبير من مخزونات الوقود.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا إلى 82.85 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات إلى 79.03 دولار للبرميل، وذلك بعد بيانات أظهرت نمو الواردات والصادرات الصينية بما يفوق التوقعات.(سكاي نيوز عربية)