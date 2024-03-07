Advertisement

إقتصاد

أسعار النفط على استقرارها

Lebanon 24
07-03-2024 | 01:23
A-
A+
Doc-P-1172385-638453967139117026.jpg
Doc-P-1172385-638453967139117026.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقرت أسعار النفط، خلال تعاملات الخميس المبكرة، وحافظت على المكاسب التي حققتها الليلة الماضية بعد بيانات تجارية صينية تبعث على التفاؤل وبعد بيانات أميركية أظهرت زيادة أقل من المتوقع في مخزونات الخام وسحب كبير من مخزونات الوقود.
Advertisement

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا إلى 82.85 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات إلى 79.03 دولار للبرميل، وذلك بعد بيانات أظهرت نمو الواردات والصادرات الصينية بما يفوق التوقعات.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:56 | 2024-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2024-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2024-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:04 | 2024-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:39 | 2024-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:06 | 2024-03-07
02:27 | 2024-03-07
02:16 | 2024-03-07
00:51 | 2024-03-07
00:37 | 2024-03-07
00:34 | 2024-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24