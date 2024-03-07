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إقتصاد

أسعار الذهب تحلّق وبقوة.. كم أصبح ثمن الأونصة اليوم؟

Lebanon 24
07-03-2024 | 02:16
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حلقت أسعار الذهب عاليا لتحقق أرقاما قياسية جديدة، خلال التعاملات الآسيوية الخميس، وتتجه لتسجيل صعودها اليومي السابع على التوالي، وسط بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة ومؤشرات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بشأن تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا انحسر التضخم.
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زاد المعدن النفيس في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2159.79 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2161.09 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2167.00 دولارا.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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