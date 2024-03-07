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إقتصاد

تباين بأداء بورصات الخليج بعد تصريحات مقلقة عن التضخم

Lebanon 24
07-03-2024 | 12:30
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تباين أداء البورصات في منطقة الخليج عند الإغلاق، الخميس، بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن السياسة النقدية.

 وقال رئيس الفيدرالي الأميركي، الأربعاء إن التقدم المستمر في خفض التضخم "ليس مضمونا"، غير أن البنك لا يزال يتوقع خفض سعر الفائدة هذا العام.

 وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بسياسة الاحتياطي الفيدرالي.

صعد المؤشر السعودي بنسبة 0.1 بالمئة، مدعوما بارتفاع سهم شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية (أفالون فارما) 5.5 بالمئة.

 وهبط مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 0.3 بالمئة، متأثرا بهبوط سهم بنك دبي الإسلامي 8.0 بالمئة بعد تداول السهم دون الحق في توزيع أرباح.

 وشهد سوق أبوظبي ارتفاعا بنسبة طفيفة.

 وانخفض المؤشر القطري 0.7 بالمئة متأثرا بهبوط سهم صناعات قطر 6.8 بالمئة وسهم أوريدو 4.6 بالمئة بعد تداول السهمين دون الحق في توزيع أرباح.

( سكاي نيوز)
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