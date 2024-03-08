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إقتصاد

الذهب يتأهب لأفضل أداء أسبوعي في 5 أشهر

Lebanon 24
08-03-2024 | 00:59
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تستعد أسعار الذهب لتحقيق أكبر قفزة أسبوعية لها في خمسة أشهر وتحوم قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق بعدما عززت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الرهانات على خفض أسعار الفائدة منتصف العام.
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ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية وسجلت 2157.16 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0350 بتوقيت غرينتش الجمعة، لتظل قريبة من المستوى القياسي الذي سجلته في الجلسة السابقة عند 2164.09 دولار.

كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2164.40 دولار.

وارتفعت الأسعار في المعاملات الفورية بأكثر من 3.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، وتتجه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ منتصف أكتوبر في الأيام الأولى للصراع بين إسرائيل وحركة حماس. كما سيكون هذا هو الأسبوع الثالث على التوالي الذي ترتفع في الأسعار.
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