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إقتصاد
تراجع بسيط في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
08-03-2024
|
02:06
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تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان ألف ليرة، والمازوت 23 ألف ليرة فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1.662.000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1.700.000 ليرة لبنانية
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المازوت: 1.571.000 ليرة لبنانية
الغاز: 946.000 ليرة لبنانية
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