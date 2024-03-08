الدولار يسجل أكبر خسارة أسبوعية هذا العام

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يتجه الدولار صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام بعدما عبر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن ثقة أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، في حين ارتفع الين وسط تزايد التكهنات برفع أسعار الفائدة في اليابان.ويترقب المتداولون بيانات الوظائف في الولايات المتحدة المقرر نشرها في وقت لاحق الجمعة، والتي يمكن أن تؤكد أو تبدد توقعات السوق بتخفيض الفائدة بحلول حزيران.وقال باول إن البنك "ليس بعيدا" عن بناء الثقة التي يحتاجها لخفض أسعار الفائدة.وأبقى البنك المركزي الأوروبي الخميس، سعر الفائدة الرئيسي عند أربعة بالمئة ومهد الطريق لخفضٍ في حزيران. ومع ذلك، ارتفع اليورو لأن المستثمرين يرون أن الولايات المتحدة لديها متسع أكبر لخفض الفائدة.