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إقتصاد
ارتفاع مفاجئ.. هذا ما سجله الدولار صباح اليوم
Lebanon 24
09-03-2024
|
02:57
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح، ما بين 89300 و 89600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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