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إقتصاد

أول ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية في الصين منذ 6 أشهر

Lebanon 24
09-03-2024 | 04:03
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ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في الصين في فبراير للمرة الأولى في شباط للمرة الأولى منذ أغسطس متجاوزة بذلك انكماشا أدى إلى تفاقم المتاعب الاقتصادية العديدة في هذا البلد، على ما أظهرت بيانات السبت.
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وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم العام الماضي معدلات نمو من الأدنى في العالم، فيما يواجه أزمة في قطاع العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.

وارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.7 بالمئة الشهر الماضي، وفق مكتب الإحصاء الوطني في بكين، مسجلا أول زيادة منذ آب وبعد أكبر تراجع في أسعار السلع الاستهلاكية في كانون الثاني بلغ 0.8 بالمئة.

وكان محللون استطلعت آراؤهم وكالة بلومبرغ قد توقعوا ارتفاعا بنسبة 0.3 بالمئة.
 
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