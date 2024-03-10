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إقتصاد

اقتصاد إسرائيل ينكمش 20.7% بالربع الأخير من 2023

Lebanon 24
10-03-2024 | 12:50
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أظهرت بيانات محدثة، أن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش في الربع الرابع من 2023 أكثر مما كان يعتقد في السابق مع تضرر إنفاق المستهلكين والصادرات والاستثمارات بشدة من الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة.
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وقالت دائرة الإحصاء المركزية، الأحد، في تقدير ثان إن الاقتصاد انكمش 20.7 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وذلك بعد التقدير الأولي الذي أشار إلى انكماش 19.4 بالمئة.
وبالنسبة لعام 2023 بأكمله نما الاقتصاد 2.0 بالمئة، دون تعديل، مقارنة مع 6.5 بالمئة في عام 2022.

وينبع الرقم المعدل للربع الرابع من انخفاضات أكبر بعض الشيء في الصادرات والإنفاق الخاص والاستثمار في الأصول الثابتة، في حين نما الإنفاق الحكومي أقل قليلا مما كان مقدرا في السابق.
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