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إقتصاد
على أي تسعيرة اقفل الدولار مساء اليوم؟
Lebanon 24
10-03-2024
|
14:04
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد تسعيرة تتراوح ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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