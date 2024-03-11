19
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تراجع أسعار النفط بفعل مخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الصين
Lebanon 24
11-03-2024
|
00:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصلت أسعار النفط الاثنين الخسائر التي تعرضت لها الأسبوع الماضي بفعل المخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الصين، لكن استمرار المخاطر الجيوسياسية المحيطة بالشرق الأوسط وروسيا حد من التراجع.
وبحلول الساعة 01:29 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 81.60 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 77.51 دولار.
Advertisement
وانخفض كلا الخامين الأسبوع الماضي، مع تراجع برنت 1.8 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط 2.5 بالمئة.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس (أن.أس تريدنغ) وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية "طغت المخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين على تمديد مجموعة أوبك+ لتخفيضات الإنتاج" مضيفا أن الإشارات المتباينة من بيانات التوظيف الأميركية دفعت بعض المتداولين إلى تعديل مواقفهم.
وتابع "لكن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة ستحد من الخسائر مع احتمال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب بين حماس وإسرائيل. وقد يتسع الصراع بين روسيا وجيرانها".
وحددت الصين الأسبوع الماضي هدف النمو الاقتصادي لعام 2024 بنحو 5 بالمئة، وهو ما وصفه العديد من المحللين بأنه طموح دون المزيد من التحفيز.
وأظهرت بيانات الخميس أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت في الشهرين الأولين من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لكنها كانت أضعف من الأشهر السابقة، ليتواصل اتجاه تراجع المشتريات من قبل أكبر مشتر للنفط في العالم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
دراسة تُفجر مفاجأة عن "زيتون" في لبنان.. إقرأوا ما قيلَ في أميركا!
Lebanon 24
دراسة تُفجر مفاجأة عن "زيتون" في لبنان.. إقرأوا ما قيلَ في أميركا!
09:00 | 2024-03-10
10/03/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثلة اللبنانية المعروفة تعيش قصة حب مع فنان سوري شهير.. من هو؟
Lebanon 24
الممثلة اللبنانية المعروفة تعيش قصة حب مع فنان سوري شهير.. من هو؟
14:43 | 2024-03-10
10/03/2024 02:43:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ثالث إستقالة... إعلاميّة الـ"ال بي سي" تودّع القناة بعد 16 عاماً من العمل: "قدمت كل شي"
Lebanon 24
ثالث إستقالة... إعلاميّة الـ"ال بي سي" تودّع القناة بعد 16 عاماً من العمل: "قدمت كل شي"
10:24 | 2024-03-10
10/03/2024 10:24:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلان عاجل من مركز الفلك الدولي... هذا ما قاله عن رؤية هلال شهر رمضان (صور)
Lebanon 24
إعلان عاجل من مركز الفلك الدولي... هذا ما قاله عن رؤية هلال شهر رمضان (صور)
09:50 | 2024-03-10
10/03/2024 09:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
دول يبدأ فيها شهر رمضان الثلاثاء.. من هي؟
Lebanon 24
دول يبدأ فيها شهر رمضان الثلاثاء.. من هي؟
08:19 | 2024-03-10
10/03/2024 08:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:55 | 2024-03-11
لأوّل مرّة... هذا ما سجّلته الليرة التركيّة أمام الدولار
06:30 | 2024-03-11
مع بداية رمضان... تحذير لهؤلاء
05:17 | 2024-03-11
الين يحلق مع زيادة توقع رفع بنك اليابان أسعار الفائدة
04:50 | 2024-03-11
بعد ارتفاعات تاريخية.. الذهب يترقب بيانات التضخم في أميركا
14:04 | 2024-03-10
على أي تسعيرة اقفل الدولار مساء اليوم؟
12:50 | 2024-03-10
اقتصاد إسرائيل ينكمش 20.7% بالربع الأخير من 2023
فيديو
في آخر حلقة من برنامجها.. إعلامية شهيرة تبكي على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
في آخر حلقة من برنامجها.. إعلامية شهيرة تبكي على الهواء (فيديو)
05:56 | 2024-03-11
11/03/2024 13:10:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصة نانسي عجرم خلال حفلها في السعودية تُثير الجدل.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رقصة نانسي عجرم خلال حفلها في السعودية تُثير الجدل.. شاهدوا الفيديو
03:11 | 2024-03-11
11/03/2024 13:10:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتسابقة لبنانية تخطف الأنظار في the Voice بنسخته الفرنسية تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
مُتسابقة لبنانية تخطف الأنظار في the Voice بنسخته الفرنسية تعرفوا إليها (فيديو)
04:29 | 2024-03-08
11/03/2024 13:10:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24