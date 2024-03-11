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إقتصاد

الين يحلق مع زيادة توقع رفع بنك اليابان أسعار الفائدة

Lebanon 24
11-03-2024 | 05:17
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ارتفع الين الياباني مقابل الدولار، خلال تعاملات الاثنين، وسط تضارب بين إشارات على أن بنك اليابان سينهي أسعار الفائدة السلبية في اجتماعه حول السياسة النقدية الأسبوع المقبل مع توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض الفائدة في حزيران.
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وظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل الين وخمسة منافسين رئيسيين آخرين، بالقرب من أدنى مستوى في شهرين تقريبا الذي بلغه الجمعة، عندما أشارت بيانات التوظيف الشهرية إلى تباطؤ سوق العمل الأميركية، ما يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مسار يفضي إلى التيسير النقدي.

وتراجع الدولار بنسبة 0.06 بالمئة إلى 146.995 ين، وانخفض في وقت سابق إلى 146.54، مقتربا من أدنى مستوى في خمسة أسابيع المسجل يوم الجمعة عند 146.48.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.06 بالمئة إلى 102.74، وهو يحوم بالقرب من المستوى المتدني الذي سجله يوم الجمعة عند 102.33، وهو مستوى لم يشهده منذ 15 كانون الأول.
 
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