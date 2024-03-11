خبر يتعلّق بالذهب.. كم بلغ سعر الأونصة اليوم؟

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استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بعد سلسلة من الارتفاعات غير المسبوقة، في حين يترقب المتعاملون تقرير التضخم في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات جديدة على الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة.وبلغ الذهب في المعاملات الفورية 2180.75 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى غير مسبوق عند 2194.99 دولار لليوم الرابع على التوالي يوم الجمعة الماضي، بعد بيانات أظهرت تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة.واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2186.60 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.35 دولار.وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 926.15 دولار للأونصة وارتفع البلاديوم 1.8 بالمئة إلى1037.75 دولار. (سكاي نيوز)