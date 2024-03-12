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إقتصاد

النفط على استقراره.. فكم سجّلت الأسعار؟

Lebanon 24
12-03-2024 | 00:22
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انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لتستقر عند مستوى 78 دولاراً للبرميل، بعد انخفاضها في وقت سابق من اليوم إلى أدنى سعر خلال أسبوعين.

ويترقب المستثمرون الثلاثاء، قراءة محتملة أعلى من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة، ما قد يعكر مسار السياسة النقدية. ومن المقرر أيضاً صدور تقارير سوق النفط الشهرية من "أوبك" و"وكالة الطاقة الدولية" والولايات المتحدة هذا الأسبوع.
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كما ويتم تعويض تخفيضات إنتاج "أوبك+" والتوترات في الشرق الأوسط، من خلال زيادة العرض من خارج التحالف، بالإضافة إلى المخاوف المستمرة بشأن التوقعات الاقتصادية للصين أكبر مستهلك للنفط.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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