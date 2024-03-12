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إقتصاد

لا حواجز أمام البيتكوين.. وهذا ما سجّله إلى حدّ اليوم

Lebanon 24
12-03-2024 | 00:40
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يحافظ سعر بتكوين على مستواه القياسي، مدعوماً بالتدفقات الداخلة القياسية إلى منتجات العملات المشفرة.

ووصلت العملة المشفرة الأكبر إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 72881 دولاراً تقريباً يوم الاثنين، كما بلغت 72165 دولاراً حتى صباح البوم.
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وتدفق مبلغ قياسي قدره 2.7 مليار دولار إلى أصول العملات المشفرة الأسبوع الماضي، وفقا لتقرير صادر عن شركة "كوين شيرز إنترناشيونال" (CoinShares International)، وذهب الجزء الأكبر منه إلى بتكوين.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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