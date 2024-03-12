الإقتصاد يُهلك قطاع الملابس في مصر

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ومثّلت واردات الملابس الجاهزة أقل من 0.5% من واردات مصر من السلع والمنتجات غير البترولية في 2023، والتي تجاوزت 72.5 مليار دولار، بحسب النجار. قدّر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في مصر، عصام النجار، قيمة واردات مصر من الملابس الجاهزة خلال 2023 بنحو 260 مليون دولار، إذ تراجعت بنسبة تتجاوز 27% خلال العام الماضي، الذي شهد استيراد ملابس تامة الصنع بقيمة 358 مليون دولار.ومثّلت واردات الملابس الجاهزة أقل من 0.5% من واردات مصر من السلع والمنتجات غير البترولية في 2023، والتي تجاوزت 72.5 مليار دولار، بحسب النجار.

ويستهدف المجلس التصديري للملابس الجاهزة في مصر، رفع صادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030، مقابل 2.5 مليار دولار حالياً، بحسب ما أعلنته رئيسة المجلس ماري لويس بشارة، في تصريحات صحفية قبل أيام.



وقال رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، محمد عبد السلام أن "هناك فرصة ذهبية لجذب استثمارات بعض مصانع الملابس التركية للسوق المصرية خاصة بعد المتغيرات الاقتصادية العالمية التي خفّضت سعر الليرة التركية أمام الدولار ورفعت الحد الأدني لأجور العمالة التركية إلى ما يعادل 800 دولار شهرياً مقابل نحو 100 دولار للعمالة المصرية".

وأضاف: المصانع التركية تواجه زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج حالياً نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء إلى نحو 14 سنتاً للكيلو وات، مقارنةً بنحو 4 سنتات في مصر، بجانب ارتفاع سعر بيع الغاز للمصانع إلى نحو 50 دولار للمليون وحدة حرارية، مقابل أقل من 6 دولارات للمليون وحدة حرارية في مصر".(العربية)