تراجع أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد

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تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 4 ألاف ليرة، والمازوت 11 ألف ليرة فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.658.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.696.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.560.000 ليرة لبنانيةالغاز: 946.000 ليرة لبنانية