قطاع البناء الإماراتي يحلّق

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حقق قطاع البناء والتشييد في دولة الإمارات، نموا ملحوظا على مدى الأعوام الماضية، مرسخا دوره عاملا رئيسيا لدفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارات مدعوما بطرح مشاريع نوعية من قبل الحكومة والقطاع الخاص لمواكبة تزايد النمو السكاني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.في هذا الصدد، كشفت شركة "غلوبال داتا" البريطانية المختصة بالاستشارات وتحليل البيانات، في دراستها الأخيرة، أن قيمة قطاع البناء في الإمارات بلغت خلال العام الماضي نحو 94 مليار دولار، متوقعة أن يحقق القطاع معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 3 بالمئة خلال الفترة من عام 2025 حتى 2028، ويرجع هذا النمو إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية للنقل والطاقة المتجددة والتطورات التي شهدها سوق السيارات الكهربائية.ولفتت الشركة البريطانية، في دراستها، إلى أبرز تطورات قطاع البناء والإنشاء في مطلع العام الجاري 2024، كإعلان شركة الدار العقارية "الدار" عن خطط لاستثمار مليار درهم لتطوير أعمالها العقارية اللوجستية في الإمارات عبر أبوظبي ودبي، في حين بدأت شركة "عزيزي للتطوير العقاري" في بناء "برج عزيزي" بقيمة 5 مليارات درهم في شارع الشيخ زايد بدبي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه بحلول نهاية عام 2028.(سكاي نيوز عربية)