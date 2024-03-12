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إقتصاد

في السوق الموازية.. هذا ما سجله سعر صرف الدولار صباح اليوم

Lebanon 24
12-03-2024 | 04:09
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية  صباح اليوم، ما بين 89300 و 89600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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الدولار

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