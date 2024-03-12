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إقتصاد

مؤشر نيكي يهبط

Lebanon 24
12-03-2024 | 04:59
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واصل المؤشر نيكي الياباني الهبوط، في ختام جلسة الثلاثاء، إذ أغلق المؤشر منخفضا 0.1 بالمئة عند 38797.51 نقطة، وعوض بعض الخسائر واسعة النطاق التي تكبدها في الجلسة الصباحية لكنه لم يتمكن من الإغلاق في المنطقة الإيجابية.
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وواصل المؤشر الانخفاض لليوم الثاني على التوالي، بعد أن أغلق منخفضا 2.2 بالمئة أمس الاثنين.

وهبط سهم عملاقة معدات تصنيع الرقائق طوكيو إلكترون 1.7 بالمئة، كما تراجع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة والتي تركز على الذكاء الاصطناعي 0.7 بالمئة.

بالتوازي، صعدت أسهم شركات التصدير إلى حد ما بعد تراجع الين في تعاملات بعد الظهر الآسيوية بسبب تعليقات أقل تفاؤلا لرئيس بنك اليابان بشأن الاقتصاد، ومع ذلك واصل سهم شركة صناعة السيارات تويوتا موتور الانخفاض وتراجع 0.7 بالمئة.

وارتفع الين في الآونة الأخيرة وسط توقعات بأن بنك اليابان قد ينهي أسعار الفائدة السلبية في اجتماع السياسة النقدية المزمع في 18 و19 مارس.

أما أسهم قطاعي البنوك وشركات التأمين، التي سجلت عددا من أكبر المكاسب منذ بداية العام حتى الآن، فقد تراجعت 1.9 و1.6 بالمئة على الترتيب، وسط التعديلات التي أجراها المستثمرين. وخسرت أسهم تجارة الجملة 1.4 بالمئة.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 0.4 بالمئة عند 2657.24 نقطة.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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