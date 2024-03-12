لماذا ارتفع سعر البيتكوين بهذا الشكل؟

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تشهد عملة "البيتكوين" ارتفاعا صاروخيا مؤخرا، وفي تعاملات اليوم الثلثاء تجاوزت مستوى 72 ألف دولار وذلك للمرة الأولى في تاريخها.وأشار خبراء ومحللون في الأسواق إلى أن سعر عملة "البيتكوين" قفز على خلفية اندفاع الاستثمارات، حيث صعد سعر العملة بنحو 70% منذ بداية العام 2024.وعزا الخبراء الإقبال على العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى الاهتمام المتزايد من قبل الشركات الكبيرة التي تستثمر قي العملات الرقمية، إضافة إلى إطلاق أول صناديق متداولة في البورصة تستثمر مباشرة في العملة المشفرة في كانون الثاني الماضي.وأشار المحللون إلى أن إطلاق الصناديق سهّل الاستثمار في العملات المشفرة، كذلك يلفت خبراء إلى أن تغير قواعد تعدين عملة “البيتكوين” في شهر أبريل المقبل يؤثر على على قيمتها.كما لا يستبعد الخبراء أن النمو القياسي الراهن في قيمة “البيتكوين” قد يتبعه انخفاض حاد بنفس القدر.(روسيا اليوم)