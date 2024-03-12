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إقتصاد

قبيل بيانات التضخم الأميركية.. الذهب يتراجع

Lebanon 24
12-03-2024 | 16:00
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تراجعت أسعار الذهب من مستويات قريبة من الذروة، الثلاثاء، بعد تقرير التضخم الأميركي المهم الذي جاء مخالفا للتوقعات، مما يشير إلى استمرار التضخم وتأثيره المحتمل على تأخير قرار متوقع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في شهر يونيو.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.14 بالمئة إلى مستوى 2157.72 دولارا للأونصة بحلول الساعة 17:51 بتوقيت غرينتش، بعد صعوده لتسع جلسات متتالية.

 وسجل الذهب مستوى قياسيا مرتفعا عند 2194.99 دولار يوم الجمعة.

 كما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.11 بالمئة إلى 2164.20 دولارا للبرميل.

وقال ييب جون رونج، خبير استراتيجية السوق في مؤسسة "آي.جي"، إن الارتفاع الممتاز في أسعار الذهب يستدعي بعض الراحة على المدى القريب.

 وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم، إلى 3.2 بالمئة على أساس سنوي في شباط الماضي، بعكس توقعات بأن يظل التضخم دون تغيير عن مستواه في يناير عند 3.1 بالمئة، بحسب مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية.

 وساهم ارتفاع تكاليف الوقود والمعيشة، ومنها الإيجارات، بأكثر من 60 بالمئة في الزيادة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين.

 وعلى أساس شهري، ظل مؤشر أسعار المستهلكين دون تغيير عن مستواه في شهر كانون الثاني عند 0.4 بالمئة.

( سكاي نيوز)
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