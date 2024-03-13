لماذا فرضت إدارة قناة السويس رسوماً إضافية على السفن؟

أعلنت هيئة قناة السويس عن توقيع رسم إضافي بقيمة 5000 دولار على السفن الرافضة لخدمات "الرباط"، بدلا من فرض قاطرة مصاحبة لها كما هو منصوص في لائحة الملاحة.

وأصدرت إدارة التحركات بقناة السويس منشورا ملاحيا ينص على أن يتم تزويد خدمة الرباط فقط على 30% من سفن القافلة طبقا لعدة معايير تشمل السفن ذات المسطح المعرض للهواء الأكبر والسفن ذات الحمولة الأكبر وذات الغاطس الأكبر بجانب المسافات البينية للسفن (لا تزيد على سفينتين) وسفن أخرى حسب ما تقرره هيئة قناة السويس.

وتضمن المنشور أنه في حالة رفض السفينة المختارة أو عدم قدرتها على استقبال خدمة الرباط يتم توقيع رسم إضافي على السفينة 5000 دولار بدلا من فرض قاطرة عليها كما هو منصوص عليها بالمادة 20 صفحة 36 بلائحة الملاحة.

وأشارت الهيئة إلى استثناء عدد من السفن نظرا لطبيعتها الخاصة ومنها أن يتم مصاحبة السفن الحربي الأميركى بقاطرة مفروضة لخدمة الرباط طبقا للبرتوكول الموقع مع الهيئة وأن تصاحب السفن الحربية جميع الجنسيات بقاطرة مفروضة لخدمة الرباط في حالة عدم القدرة على الرفع أو رفض ربان السفينة بصعود عمال الرباط عليه.

واستثنى المنشور الملاحي الوحدات المقطورة والحفارات والوحدات المدمجة والوحدات ذات الطبيعة الخاصة حيث سيتم خدمتها بفلايك الرباط لسلامة الملاحة أو على قاطرات مفروضة في حالة عدم قدرتها علي استقبال الخدمة على السفينة طبقا للأئحة الملاحة الحالية كانون الأول 2020.

ويشمل المنشور تعريفة جديدة لتقديم خدمات الرباط والأنوار بالنظام الجديد تنص على أنه من المقرر ان يتم تحميل كل سفينة عابرة بمبلغ إجمالي ثابت وقدرة 3500 دولار مقابل خدمات الرباط والأنوار بالنظام الجديد سواء كانت الخدمة على السفينة أو من محطة أرضية مع إجراء تقييم مالي سنويا في حالة ما تراءت الحاجة إلى تغييرها.

وتابع المنشور أنه في حالة طلب السفينة التزود بخدمات الأنوار "كشاف + كهربائي" أو عدم مطابقة الكشاف للائحة الملاحة يزداد على التعريفة السابقة مقابل خدمات الأنوار 1000 دولار ليصبح إجمالي المبلغ 4500 دولار تشمل خدمات الرباط والأنوار.

وأوضحت الهيئة أنه في حالة عدم مطابقة التوصيلات الكهربائية للكشاف لمتطلبات الهيئة يتم توقيع الرسوم الإضافية المقررة وقدرها 5000 دولار بدءا من العبور الثاني طبقا للائحة الملاحة كانون الأول 2020.

( اليوم السابع)