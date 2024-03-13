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إقتصاد

بفضل توقعات بطلب عالمي قوي.. ارتفاع في أسعار النفط

Lebanon 24
13-03-2024 | 02:46
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صعدت أسعار النفط، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، بفضل توقعات بطلب عالمي قوي، بما في ذلك من الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم، وفي ظل عدم تأثير التضخم الأميركي الثابت إلى حد ما على التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يبدأ خفض أسعار الفائدة قريبا.
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تحرك الأسعار

صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 50 سنتا أو 0.64 بالمئة إلى 82.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 0437 بتوقيت غرينتش. وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أبريل 51 سنتا أو 0.66 بالمئة إلى 78.07 دولار.

وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لنمو قوي للطلب على النفط عالميا عند 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 وبواقع 1.85 مليون في 2025 ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام.
وفي مؤشر آخر على الطلب القوي، انخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية ومخزونات الوقود الأسبوع الماضي، وفقا لأرقام صادرة عن معهد البترول الأميركي.
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