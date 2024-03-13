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إقتصاد
اقتصاد بريطانيا يلتقط أنفاسه بعد التعثر
Lebanon 24
13-03-2024
|
06:30
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عاد اقتصاد بريطانيا إلى النمو في بداية عام 2024، مما يوفر متنفسا لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام، بعد أن دخل اقتصاد المملكة المتحدة في حالة ركود ناجمة عن الأداء المتباين لقطاعاته في النصف الثاني من 2023.
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وسجلت بريطانيا نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.2 بالمئة في يناير على أساس شهري، بدعم من تعافي قطاعي تجارة التجزئة وبناء المنازل، بعد تراجع بنسبة 0.1 بالمئة في كانون الأول.
وجاء هذا متماشيا مع توقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.
وقالت ليز ماكيون، خبيرة الإحصاءات بالمكتب الوطني للإحصاء، إن "الاقتصاد تعافى في يناير بدعم من النمو القوي في تجارة التجزئة والجملة".
وكان أداء قطاع التشييد أيضا جيدا وشهدت شركات التطوير العقاري للمنازل شهرا جيدا، بعد أداء ضعيف خلال معظم فترات كبيرة من العام الماضي، بحسب ماكيون.(سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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