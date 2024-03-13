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إقتصاد

أرباح البورصة المصرية تهبط

Lebanon 24
13-03-2024 | 09:26
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هبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 5.04% ليغلق عند 31013 نقطة خلال تداولات اليوم الأربعاء، وسط مبيعات مكثفة من مؤسسات المال الأجنبية والمحلية بهدف جني الأرباح، بعد الصعود الماراثوني للأسهم خلال الأسابيع القليلة الماضية.
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فقدت الأسهم المصرية نحو 89 مليار جنيه من قيمتها السوقية لتبلغ 2.050 تريليون جنيه، وأوقفت البورصة التداولات على نحو 23 سهماً لتراجعهم بين 5% و10%.

ألن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم المالية"، عزا لـ"الشرق" التراجعات القوية بمؤشر الأسهم المصرية إلى "جني الأرباح الذي بدأ من المؤسسات الأجنبية وتبعتها المؤسسات المحلية والعربية".

كما هوت أسهم البنك التجاري الدولي و"إي إف جي" 6.8%، و"إي فاينانس" 8% ، و"السويدي إلكتريك" 5%، و"حديد عز" 8.4%، و"بالم هيلز" 6.15%.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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