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إقتصاد

بعد استهداف أوكرانيّ لمصفاة روسية.. أسعار النفط ترتفع عالميا

Lebanon 24
13-03-2024 | 11:10
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ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بنحو اثنين بالمئة بدعم من اضطراب محتمل في الإنتاج بعد الهجمات الأوكرانية على مصافي روسية ووسط توقعات بطلب عالمي قوي، بعد شن هجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة على مناطق روسية، مما تسبب في اندلاع حريق في أكبر مصفاة نفط تابعة لشركة روسنفت فيما وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنها محاولة لعرقلة الانتخابات الرئاسية الروسية.
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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو  1.52 دولار أو 1.9 بالمئة إلى 83.44 دولار للبرميل. وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر نيسان 1.62 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 79.18 دولار.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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