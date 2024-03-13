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إقتصاد

اسهم الخليج ترتفع

Lebanon 24
13-03-2024 | 11:51
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ارتفعت معظم أسواق الأسهم في الخليج، الأربعاء، بقيادة المؤشر السعودي بفضل ارتفاع أسعار النفط، في حين واصلت الأسهم في مصر تراجعها للجلسة الثانية على التوالي.


وتقدم المؤشر السعودي الرئيسي 0.9 بالمئة، مواصلا تحقيق مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي مع تحقيق معظم القطاعات أداء إيجابيا.
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وصعد سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، 1.5 بالمئة وسهم أكوا باور 3.1 بالمئة.

وارتفع مؤشر دبي 0.2 بالمئة، مدعوما بمكاسب في قطاعات الاتصالات والمالية والصناعة، مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، 1.5 بالمئة وسهم إعمار للتطوير 2.4 بالمئة.

وصعد المؤشر في أبوظبي 0.2 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم مجموعة ألفا ظبي 1.1 بالمئة وبنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.2 بالمئة.

وارتفع المؤشر القطري بشكل هامشي إذ عوضت مكاسب أسهم العقارات والسلع الاستهلاكية والصناعة والطاقة وأسهم المواد الخسائر في قطاعات التمويل والمرافق والاتصالات.

وصعد سهم الملاحة القطرية ومجموعة بروة العقارية 3.3 بالمئة و1.3 بالمئة على التوالي في حين تراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك المنطقة، 0.2 بالمئة.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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