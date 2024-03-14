لإنتاج السيارات الكهربائية.. شراكة تلوح في الأفق ستجمع هوندا مع نيسان

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تدرس شركة "نيسان موتور" الدخول في شراكة مع شركة "هوندا موتور" المنافسة لتطوير سيارات كهربائية بشكل مشترك، وفق وسائل إعلام يابانية، حيث يتم دراسة خفض الطاقة الإنتاجية في الصين مع انخفاض المبيعات، في حين قالت شركة "بي واي دي" في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستقدم سلسلة من الطرازات الجديدة وتوسع شبكة وكلائها في اليابان.ورفضت "نيسان" التعليق على التقارير، بينما قال متحدث باسم هوندا إن الشركة "لم تعلن عن الأخبار ولا تستطيع التعليق". وقال الرئيس التنفيذي لشركة "نيسان"، ماكوتو أوشيدا، أمس الأربعاء، إن شركة صناعة السيارات "تواجه بيئة عمل صعبة".وتعرضت خطط "هوندا" للسيارات الكهربائية لانتكاسة العام الماضي عندما أوقفت الشركة خططاً لتطوير سيارات تعمل بالبطاريات بأسعار معقولة مع شركة "جنرال موتورز".