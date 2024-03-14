Advertisement

إقتصاد

لإنتاج السيارات الكهربائية.. شراكة تلوح في الأفق ستجمع هوندا مع نيسان

Lebanon 24
14-03-2024 | 00:53
A-
A+
Doc-P-1174914-638459963196175516.jpg
Doc-P-1174914-638459963196175516.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تدرس شركة "نيسان موتور" الدخول في شراكة مع شركة "هوندا موتور" المنافسة لتطوير سيارات كهربائية بشكل مشترك، وفق وسائل إعلام يابانية، حيث يتم دراسة خفض الطاقة الإنتاجية في الصين مع انخفاض المبيعات، في حين قالت شركة "بي واي دي" في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستقدم سلسلة من الطرازات الجديدة وتوسع شبكة وكلائها في اليابان.
Advertisement

ورفضت "نيسان" التعليق على التقارير، بينما قال متحدث باسم هوندا إن الشركة "لم تعلن عن الأخبار ولا تستطيع التعليق". وقال الرئيس التنفيذي لشركة "نيسان"، ماكوتو أوشيدا، أمس الأربعاء، إن شركة صناعة السيارات "تواجه بيئة عمل صعبة".

وتعرضت خطط "هوندا" للسيارات الكهربائية لانتكاسة العام الماضي عندما أوقفت الشركة خططاً لتطوير سيارات تعمل بالبطاريات بأسعار معقولة مع شركة "جنرال موتورز".
 
كما أرجأت شركتا صناعة السيارات خططاً لنشر سيارات أجرة ذاتية القيادة في وسط طوكيو، بعد أن أوقفت شركة "كروز" التابعة لـ"جنرال موتورز" أسطولها الأميركي بالكامل بعد تعليق رخصتها في كاليفورنيا.(بلومبرغ)

المصدر: بلومبرغ
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
06:34 | 2024-03-14
05:17 | 2024-03-14
04:25 | 2024-03-14
03:40 | 2024-03-14
03:02 | 2024-03-14
02:40 | 2024-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24