السعودية تنفق أرقامًا ضخمة على كرة القدم

بلغ إنفاق دوري كرة القدم السعودي على صفقات شراء اللاعبين في موسم 2024/2023 نحو 972 مليون يورو، ليحتل المرتبة الرابعة على قائمة الدوريات الأكثر إنفاقاً، بحسب بيانات "ترانسفيرماركت".



وجاء دوري كرة القدم الإنجليزي في المرتبة الأولى بحجم إنفاق بلغ 2.9 مليار يورو، تلاه الدوري الفرنسي، إذ أنفق على صفقات اللاعبين ما قيمته 1.1 مليار يورو خلال الموسم الجاري.

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