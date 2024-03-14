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إقتصاد

السعودية تنفق أرقامًا ضخمة على كرة القدم

Lebanon 24
14-03-2024 | 01:23
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بلغ إنفاق دوري كرة القدم السعودي على صفقات شراء اللاعبين في موسم 2024/2023 نحو 972 مليون يورو، ليحتل المرتبة الرابعة على قائمة الدوريات الأكثر إنفاقاً، بحسب بيانات "ترانسفيرماركت".

وجاء دوري كرة القدم الإنجليزي في المرتبة الأولى بحجم إنفاق بلغ 2.9 مليار يورو، تلاه الدوري الفرنسي، إذ أنفق على صفقات اللاعبين ما قيمته 1.1 مليار يورو خلال الموسم الجاري.
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دوريات كرة القدم الأعلى إنفاقاً على صفقات اللاعبين في موسم 2024/2023

المصدر: بلومبرغ
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