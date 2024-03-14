تداعيات الضربة الأوكرانية على مصفاة روسية تابع.. النفط إلى ارتفاع

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واصل النفط مكاسبه في التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية مما يشير إلى تعزيز الطلب، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 84.18 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا، أو 0.14 بالمئة إلى 79.83 دولار للبرميل، وذلك عقب الهجوم الأوكراني على مصفاة روسية.وارتفع الخامان القياسيان نحو ثلاثة بالمئة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر أمس الأربعاء بفضل توقعات بزيادة الطلب الأميركي وتصاعد المخاطر الجيوسياسية.(سكاي نيوز عربية)