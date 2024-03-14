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إقتصاد

مرة جديدة.. شبح التضخم يسيطر على روسيا!

Lebanon 24
14-03-2024 | 02:40
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تسارع معدل التضخم في روسيا في فبراير ليبلغ 7.7 بالمئة على أساس سنوي، وفق الأرقام الصادرة الأربعاء عن وكالة الإحصاء الوطنية "روستات".

في كانون الثاني 2024، استقر التضخم عند 7.4 بالمئة على أساس سنوي، كما كان الحال في كانون الأول 2023، بعد سبعة أشهر من الزيادة المستمرة، وفق أرقام روستات. وتهدف السلطات إلى احتواء التضخم السنوي عند مستوى 4 بالمئة.
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وتأتي أرقام شباط قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية. خلال حملته الانتخابية، أكد الرئيس فلاديمير بوتين مرارا أن النشاط الاقتصادي قاوم العقوبات الغربية المفروضة ردا على هجومه على كييف.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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