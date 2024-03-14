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إقتصاد

لأول مرة منذ 6 أشهر.. التضخم يتسارع في السعودية

Lebanon 24
14-03-2024 | 03:40
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أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في المملكة العربية السعودية قد تسارع 1.8 بالمئة خلال شباط بأعلى وتيرة منذ 6 أشهر، بضغط من ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10 بالمئة.

وجاء معدل التضخم السنوي أعلى من شهر كانون الثاني 2024، حيث سجل 1.6 بالمئة.
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وكذلك ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3 بالمئة، متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 7.6 بالمئة، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا نسبته 2.5 بالمئة، متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.2 بالمئة.

كذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بلغت نسبته 1.6 بالمئة؛ متأثرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 6.1 بالمئة.

كما سجل قسم التعليم ارتفاًعا بـنسبة 1.2 بالمئة، متأثًرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.3 بالمئة.(سكاي نيوزعربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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