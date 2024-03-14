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إقتصاد
قبل صدور البيانات.. إليكم أسعار العملات الورقية والرقمية
Lebanon 24
14-03-2024
|
04:25
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سادت حالة من الهدوء في سوق العملات، الخميس، مع تماسك الدولار الأميركي.
ووفقا لتطبيق احتمالية تحريك سعر الفائدة التابع لمجموعة بورصات لندن، لا تزال الأسواق ترى فرصة بنسبة 65 بالمئة لخفض أسعار الفائدة في يونيو، انخفاضا من 71 بالمئة في وقت سابق من الأسبوع. بينما تبلغ احتمالية خفض سعر الفائدة في شهر يوليو نحو 83 بالمئة.
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وقبيل صدور البيانات، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات 0.1 بالمئة إلى 102.85.
ومقابل الين، ارتفع الدولار 0.1 بالمئة إلى 147.89 ين، إذ لا يزال من غير المؤكد اتجاه بنك اليابان للتخلي عن أسعار الفائدة السلبية في اجتماع السياسة النقدية يومي 18 و19 مارس.
وانخفض اليورو 0.05 بالمئة إلى 1.0942 دولار، قبل تصريحات مرتقبة لعدد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2792 دولار. وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن الاقتصاد البريطاني عاد إلى النمو في يناير كانون الثاني بعد دخوله في حالة ركود في النصف الثاني من عام 2023.
وعلى صعيد العملات المشفرة، استقرت بيتكوين عند 73092.00 دولارا بعد أن سجلت مستوى قياسيا عند 73678 دولارا في الجلسة السابقة، وانخفضت عملة إيثر 0.72 بالمئة إلى 3963.70 دولار.(سكاي ميوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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