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إقتصاد

أسعار رمضان تشعل أسواق موريتانيا

Lebanon 24
14-03-2024 | 05:17
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رغم الكميات الكبيرة من المنتجات الزراعية المحلية التي تدخل أسواق نواكشوط يوميا، لم تفلح هذا العام في التحكم بأسعار السوق ومزاحمة الخضروات المستوردة، فمع دخول شهر رمضان المبارك، قفز سعر الطماطم المغربي بالجملة من 300 أوقية (أقل من دولار) للكيلو إلى 700 أوقية (دولارين) بينما ارتفع المحلي منها إلى 500 (1.5 دولار) بدلا من 200 (0.5 دولار).
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أما الفلفل، فقد ارتفع سعره من 700 أوقية (دولارين) إلى 1500 أوقية (3.5 دولارات) بينما سجلت بقية أصناف الخضار ارتفاعا بنحو 30%، ويتراوح سعر أغلبها حاليا ما بين 200 أوقية (0.5 دولار) إلى 350 أوقية (دولار).

وتشهد الأسواق الموريتانية نقصا ملحوظا في بعض المواد الزراعية بعد تراجع الإمدادات من الخارج، بسبب رفع السلطات الرسوم الجمركية على الشاحنات المغربية دعما للمنتج المحلي الذي يبلغ أعلى مستوياته هذه الفترة.
 
وكانت الحكومة الموريتانية اتخذت إجراءات عدة في أول يوم من رمضان لضمان تموين السوق واستقرار الأسعار عبر محاربة التلاعب والمضاربات واحتكار السلع، وأقامت نقاطا لبيع المواد الغذائية المدعومة.

وأطلقت الحكومة جهودها الرمضانية لدعم المواد الغذائية الأساسية والتوزيع المجاني والبيع المدعوم للسمك والتوزيع المجاني للمواد الغذائية لصالح الفئات الأقل دخلا، وإفطار الصائم لصالح المساجد والمحاظر.(الجزيرة نت)
المصدر: الجزيرة نت
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